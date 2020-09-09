Сдала золото в ломбард: Виктория Дайнеко о жизни в США и съемках клипа

Виктория Дайнеко отсидела карантин в Нью-Йорке. Все это время певица не прохлаждалась, а отчаянно работала на опережение. Результат не разочаровал ее.

Российская певица Виктория Дайнеко вовсю штурмует зарубежный шоу-бизнес. находясь на карантине в США, она не теряла времени и делала новый клип. Правда, деньги на съемки нужны были немалые, а сами собой на голову они не падают. Поэтому артистке пришлось сдать свои украшения в ломбард.

В интервью Peopletalk звезда рассказала о песне One Woman Army и съемках клипа на эту композицию. Песня не новая. Впервые ее можно было услышать в далеком 2014-м, но тогда весь альбом остался незамеченным. В итоге его сняли с ротации. Потом была эпидемия.

"Я посмотрела на себя с другой стороны, а когда была в Нью-Йорке, подумала: "Чем я не One Woman Army?" Позвонила в Москву, говорю: "Слушай, сделай ремикс, пожалуйста". И через два дня все было готово", – рассказала Дайнеко.

Виктория поведала, как буквально за пару дней она наугад выбрала локации и собрала целую армию – съемочную группу, стилистов. Результат поистине впечатляет. Получилась совершенно новая песня, звучащая свежо и динамично.

Виктория Дайнеко сама удивляется тому, как слаженно все сработали. Снимали без всяких согласований – просто ехали на точку и работали.

Звезда рассказала, что финансирование клипа шло полностью за ее счет. Однако способ заработка она выбрала неожиданный – просто продала свои вещи. Возможно, ее впечатлил поп-король российской сцены Филипп Киркоров, который на карантине тоже взялся продавать свои вещи, и даже носки...

"Сходила в ломбард, отдала украшения, сумки", – удивила певица.

Виктория Дайнеко гордится собой. Результат ее полностью устроил.