Преданная Азиза отменила свадьбу и ушла в себя

Как оказалось, пока певица была на гастролях в Санкт-Петербурге, ее избранник развлекался с участницей шоу "Дом-2". Бизнесмен Давид Григорян довольно откровенно общался с Яной Шафеевой. Парочка обнималась и флиртовала, не замечая никого вокруг, их даже успели заснять на телефон. Об этом стало известно после выхода в эфир программы "Бородина против Бузовой".
Азиза не смогла простить предательства любимого человека. Певица тут же отменила свадьбу. Удар стал для артистки настолько сильным, что она пока даже не может об этом говорить. Звезда отказалась давать комментарии, заявив, что еще не готова обсуждать личную трагедию.
Теперь неясно, что будет с платьем, которое знаменитость уже успела заказать для свадьбы. Шестидесятикилограммовый наряд обошелся Азизе в 11 миллионов рублей. Вообще, артистка решила не скупиться, она вложила в торжество много сил и денег.
Например, на праздник певица пригласила 600 гостей, среди которых звезды, политики и спортсмены. Манты и плов для друзей знаменитости должны были готовить в Узбекистане, а затем спецрейсом отправлять в Москву.
Впрочем, неудача с бизнесменом Давидом Григоряном для Азизы не первая. Год назад артистка должна была выйти замуж за композитора Олега Бескровного, но незадолго до свадьбы певица все отменила – сказала, что передумала.
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