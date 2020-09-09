Преданная Азиза отменила свадьбу и ушла в себя

На прошлой неделе Азиза рассказывала, как идет ее подготовка к свадьбе. Подвенечный наряд обошелся звезде в 11 миллионов рублей, а угощения к столу должны были доставлять из Узбекистана спецрейсом. Но все пошло прахом.

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