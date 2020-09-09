"Пусть любовника заведет нормального": жене приговоренного к восьми годам Ефремова дали совет

Скандальный блогер Лена Миро порекомендовала супруге Михаила Ефремова Софье Кругликовой заняться собой. Она считает, что женщине не стоит хранить верность оскандалившемуся актеру.

В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница посоветовала избраннице артиста пожить в свое удовольствие, пока ее муж будет находиться за решеткой. Лена Миро напомнила, что после смертельного ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов хвастался своим богатством. Блогер считает, что большое количество денег – это очень хорошо для Софьи Кругликовой. Теперь она сможет тратить их на себя.

"Пусть займется детьми и, когда закончится коронавирус, скинет детей на гувернеров, попутешествует всласть. Пусть любовника заведет нормального, а не вот это вот все", – порекомендовала женщине Миро. Самому Михаилу Ефремову она посоветовала "не строить из себя невесть что" в тюрьме, а также быть проще и поменьше играть.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что жена звезды театра и кино почувствовала себя плохо на вынесении приговора Михаилу Ефремову. Кроме того, она расплакалась в суде. Блогер отметила, что в словах: "Мишка, молись!" Кругликовой прозвучали облегчение и надежда на нормальную жизнь. Ведь, по словам Миро, женщина видела только "вечно пьяного, омерзительно напыщенного" мужа.

Напомним, что смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист на своем внедорожнике вылетел на встречку и столкнулся с машиной курьерской службы доставки. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Случившееся вызвало большой общественный резонанс.

После аварии россияне разделились на два лагеря: одни резко осудили Михаила Ефремова, другие же, напротив, всячески стали его оправдывать и поддерживать. На сторону сочувствующих встал ряд деятелей шоу-бизнеса. В частности, среди них оказались артисты Иван Охлобыстин, Никита Джигурда и Лия Ахеджакова.