"Она не поэтому делу": Исаева об увлечениях ставшей шикарной девушкой дочери Началовой

"Верочка с бабушкой и дедушкой провела лето на их родине, в Воронеже, а сейчас уже снова пошла в московскую школу, – рассказала Анна Исаева. – Причем на Дне знаний она даже вела торжественную линейку для 1-х и 11-классов. Присутствовали на празднике бабушка Таисия Николаевна и дедушка Виктор Васильевич".
"За лето Вера очень повзрослела и выросла, стала взрослой, оформившейся девушкой, очень похожей на свой красавицу-мать", – признается Исаева, которая знает дочь Началовой не первый год. И очень радуется, видя, какой шикарной леди Верочка становится с годами.
Обычно подросткам свойственна первая любовь, но у дочери Юлии Началовой увлечений нет. "Она не по этому делу пока, потому что ребенок еще, – пояснила Исаева. – К тому же она очень много учится, занимается музыкой, отлично знает английский язык, любит театр, книги. Вера очень талантливая, культурная, воспитанная".
Напомним, 38-летней Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. У артистки развился сильный абсцесс на ноге, повлекший заражение крови. Состояние было осложнено хроническими заболеваниями: красной волчанкой и подагрой. В 2020-ом была представлена последняя песня артистки "Останься", которая она записала еще при жизни.
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