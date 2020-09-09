"Она не поэтому делу": Исаева об увлечениях ставшей шикарной девушкой дочери Началовой

16 сентября исполнится ровно полтора года со дня скоропостижной смерти певицы Юлии Началовой. О том, как сегодня живет 13-летняя дочь звезды Вера Алдонина, "Дни.ру" рассказала пресс-секретарь и подруга Началовой Анна Исаева.

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