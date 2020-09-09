Гузеева получила сюрприз от Гай Германики

Во время карантина девушка открыла в себе новый талант. Валерия начала делать украшения своими руками из натуральных камней. Теперь режиссер изготовляет браслеты и ожерелья. Но из-за пандемии коронавируса она испытывает некоторые трудности с доставкой материала для изделий.
Гай Германика и Лариса Гузеева часто бывают в гостях друг у друга. В своем микроблоге в "Инстаграм" ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале показала видео, снятое в квартире у режиссера.
Звезда похвасталась подарками, которые преподнесла ей создательница фильмов и сериалов. Валерия рассказала, что увлеклась подобным рукоделием, потому что у натуральных камней есть целебные свойства, энергетика, и они просто очень красивые.
"Посмотри, как они блестят", – продемонстрировала свои изделия Гай Германика. Подарки Валерия попросила передать дочери телесвахи Ольге. Лариса Гузеева отметила, что девушка любит подобные украшения.
Напомним, в этом году наследнице актрисы исполнилось 20 лет. Она любит эпатировать публику своим поведением. Так, ранее Ольга публиковала фотографии без одежды, а также неоднократно меняла имидж. В последний раз дочь Ларисы Гузеевой показалась перед камерой с частично сбритыми бровями.
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