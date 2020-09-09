Вечно худеющая Канделаки решилась на крайние меры

Тина Канделаки пристально следит за своим весом и ежедневно занимается спортом. Однако, несмотря на все усилия, звезда то и дело набирает лишние килограммы.

Телеведущая уже испробовала массу диет и способов приема пищи. Она давно исключила из рациона жирное, жареное, чересчур соленое и сладкое. Наконец, знаменитость открыла для себя еще один вариант поддержания формы.

В личном блоге Тина Канделаки рассказала, что неделю сидит на интервальном голодании, и уже заметила результаты. Артистка призналась, что благодаря такой системе питания она позволила себе добавить в рацион те продукты, которые до этого были под запретом.

Суть диеты в том, чтобы делать большие перерывы между приемами пищи. Первый раз Тина Канделаки ест утром – в районе 9-11 часов, затем не делает никаких перекусов или читмилов. В следующий раз продюсер садится за стол ближе к вечеру, и потом ничего не кладет в рот уже до следующего утра.

В течение дня артистка много пьет – естественно, несладкое. На завтрак она может позволить себе почти любое блюдо, а вот на ужин только нежирные белки. Результат от интенсивного голодания звезда заметила уже через неделю – вес начал падать.

Тина Канделаки отметила, что подобную диету ей подсказала Маргарита Симоньян, которая благодаря ей смогла похудеть на 40 килограммов. Также продюсер предупредила подписчиков: прежде чем начинать интенсивное голодание, стоит посоветоваться с врачом.