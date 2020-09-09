Помешанный фанат сунул Пугачевой вместо цветов нож

Алла Пугачева рассказала, как однажды неадекватный поклонник угрожал ей холодным оружием. Мужчина хотел заставить ее встретиться с ним один на один.

Как и у любой звезды мирового масштаба, у российской певицы, режиссера и киноактрисы Аллы Пугачевой полно ненормальных фанатов. Однажды на нее охотился серийный маньяк.

Тогда Алла Борисовна была замужем за Александром Стефановичем, который и пересказал страшную историю из уст бывшей супруги.



"Он сел в поезд в Харьков, убил проводниц и двух женщин и трупы выбросил в окно", – поведал Стефанович в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

По его словам, маньяк в своем блокноте записал имя Алла. То есть, она была у него на примете. И когда встреча не состоялась, он выместил злобу на других своих жертвах. В 1981 году преступника расстреляли, пишет "Вокруг ТВ".

В шоу Максима Галкина "Музыкалити" Алла Пугачева рассказала, как однажды лицом к лицу столкнулась с безумцем. Фанат подошел с букетом, а вместо него сунул Примадонне нож и приказал встретиться с ним наедине. Тогда она согласилась, но, естественно, никуда не пошла.

"Подошел ко мне один, как бы с цветами. А на самом деле, показывает нож и говорит: "Жду тебя там-то и там-то", – рассказала Пугачева. "Вот так мы с ней и познакомились", – с юмором заключил Максим Галкин.