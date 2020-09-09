"Настоящая богиня": оголившаяся Пелагея вызвала восторг

Артистка позирует у побережья в спортивном сером купальнике, который удачно подчеркнул ее стройную женственную фигуру. На одном из фото она запечатлена вместе с дочкой.
Фолловеры в комментариях осыпали певицу Пелагею с наследницей комплиментами. Они пожелали исполнительнице успехов в творчестве и счастья. "Не, ну это слишком красиво. Вы – самая настоящая богиня", "Какая же вы красивая, Поля!", "Убила своей невероятной красотой".
С каждым днем певица Пелагея все больше удивляет своих многочисленных фанатов. Солистка сильно похудела и кардинально сменила стиль. Многие считают, что позитивные перемены во внешности звезды связаны с ее разводом с хоккеистом Иваном Телегиным.
Напомним, что певица Пелагея прожила с мужем чуть более трех лет. В этом браке родилась их наследница Таисия. В этом году пара объявила о расставании. Иван Телегин быстро нашел себе новую спутницу, в то время как знаменитость справлялась с семейными проблемами в гордом одиночестве.
Как писали "Дни.ру", поклонники отмечали, что поначалу она выглядела пугающе: девушка перестала следить за собой и тратила все силы на судебные прения. Теперь же, судя по всему, артистка оправилась от болезненного разрыва с супругом.
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