"8 лет колонии – это слишком": звезды возмущены жестоким приговором алкашу-убийце Ефремову

Екатерина Рождественская, фотохудожник:
– Когда я узнала о случившемся с Ефремовым, я написала, что любой человек должен отвечать за свои поступки. Но 8 лет колонии – это уж слишком. Вот что значит полная профнепригодность адвоката! Вся эта водевильная возня, идиотские высказывания и лживые интервью, купленные свидетели и постоянное ощущение позора и надвигающегося провала! Даже мне было безумно стыдно, когда я слышала этого Пашаева! Что, интересно, за "друзья" его посоветовали семье Ефремова? Да они должны после этого себе харакири сделать! Ведь из 3 177 осужденных по этой самой статье за 2019 год, только 1 886 человек получили реальные сроки: до 1 года – 202 человек,от 1 до 2 лет – 778, от 3 до 5 лет – 288, от 5 до 8 лет – 36, от 8 до 10 лет – 1.... А теперь вот и второй, Михаил Ефремов. Просто нет слов... И это не просто "адвокатская ошибка", это полная профнепригодность!
Любовь Воропаева, продюсер, поэт, сценарист:
– Это огромная трагедия – и лично для Миши, и для семьи погибшего в аварии человека, и для многих поклонников артиста. Читаю рассуждения некоторых людей, в том числе, и известных, что адвокат устроил весь этот цирк в рамках закона, защищая своего клиента всеми доступными методами. С точки зрения судебной практики, я вполне допускаю, что это так. Но ведь судьи тоже живые люди, и никто не может запретить им испытывать некоторую брезгливость и даже ужас от переворачивания адвокатом очевидных фактов и вызова в суд лжесвидетелей. Первое заявление Миши, первое его видео, которое он сам позже назвал похмельным, было удивительно честным и проникновенным. Миша такой и есть! И если бы он остался во время судебного процесса таким, каким он предстал перед нами на этом видео, то, я уверена, что он получил бы условный срок.А значит, адвокат этот, ловкач этот, Мишу зарыл. Остается выяснить, а не проплатил кто-то этому адвокату такую линию на уничтожение артиста Михаила Ефремова?
Ксения Ларина, журналист, радиоведущая:
– Ужасный финал дела Ефремова. Скажу честно, что чудовищные мерзкие адвокаты-клоуны превратили этот процесс в такой немыслимый цирк и фарс, что нормальные адекватные люди практически были лишены возможности комментировать и говорить об этом деле. Все потонуло в этом потоке фриков, кликуш, ряженых, шарлатанов и сумасшедших. И сам Миша попал в этот водоворот безумия, поверив в те байки, которые ему дул в уши этот аферист, ни одному слову которого доверять нельзя было , с самого начала все было понятно. Почему он доверился этой скотине? Почему превратился в персонажа этой пляшущей "джигурды"? Ведь при умелой достойной защите, при признании вины и полном раскаянии в содеянном, приговор мог бы быть совсем другим – мог бы быть минимальный срок по этой статье , пять лет, и не общего режима, а в колонии-поселении. А получилось вот что. Следить за этим бездарным кошмаром было неловко, стыдно. И Мишу они затащили в это крикливое булькающее болото, затащили волоком, так хотелось им низвести его до своего уровня, до уровня персонажей скандальных телешоу, словно это и была их задача – продемонстрировать толпе, что их кумир "мал как мы, мерзок, как мы". И это им удалось. Восемь лет колонии – это огромный немыслимый срок. Толпа ликует. И адвокаты– оборотни пожимают друг другу руки. Что сейчас чувствует Миша. Зачем он себя погубил.
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