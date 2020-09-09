Андреева перестала быть парой своему мужу после 30 лет брака

Екатерина Андреева стабильна в отношениях с мужчинами. Она уже не один десяток лет живет с одним супругом. Поклонники вечно молодой телеведущей не устают восхищаться парой, ведь в российском высшем свете мало кто может похвастаться таким стажем семейной жизни.
На странице в "Инстаграм" 58-летней журналистки появилось новое яркое фото, на котором изображена она и ее муж Душан Перович.
"Вы – не пара", – неожиданно заявили подписчики. Однако потом все стало на свои места. Оказывается, супруги настолько гармоничны, что они не пара, а гораздо больше для своих поклонников.
Екатерина Андреева не посвящает всех подряд в личную жизнь. О членах семьи она говорит редко и мало, и только с их согласия, пишет 7days.ru. Возможно это и является залогом долгих и ярких отношений. Известно, что ведущая воспитывает дочь Наталью от первого брака.Ранее "Дни.ру" рассказывали, что Екатерина Андреева показала фигуру в мини-шортах. Фотографировал ее супруг. Телеведущая позировала на набережной.
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