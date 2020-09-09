"На папу совсем не похожи": дети Гордона вызвали жаркие споры в Сети

Бывшая супруга Александра Гордона в личном блоге опубликовала видео с подросшими сыновьями. Нозанин Абдулвасиева показала, как пятилетний Саша и трехлетний Федор пытаются играть в шахматы.

Мальчики расставляют на доске фигуры. Старший учит младшего, как правильно это делать. "Нет, постой, пешку вот сюда. Нет, белые нельзя, это мамины", – говорит он брату.

Бывшая супруга Александра Гордона подписала видео довольно лаконично: "Мои большие маленькие парни". Поклонники заявили, что ребята растут невероятными красавчиками. Правда, они совсем не похожи на отца – как-то это подозрительно.

"Красавчики, но младший огонь. Памирский красавчик! Бабы будут сходить с сума (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На папу совсем не похожи!", "Умники– шахматисты)", "Я не вижу сходства, наверное у каждого свое видение!", "Старший очень похож на папу, а младший на маму. Еще не раз будут меняться", – написали в комментариях.

Напомним, не так давно стало известно о том, что Александр Гордон развелся с Нозанин Абдулвасиевой. Пара держала в тайне подробности расставания, сообщив о решении уже постфактум.

Стоит отметить, все выяснения отношений между супругами прошли без привлечения внимания общественности. Многие поклонники заявили, что это один из самых цивилизованных разводов за последнее время. Адвокат Александра Гордона рассказал, что пара смогла урегулировать все вопросы, которые касаются опеки и алиментов, в досудебном порядке.