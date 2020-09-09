Матвиенко пытался спасти Сорина перед смертью

1 сентября 1998 года Сорин выпал с балкона на шестом этаже. Певца с тяжелыми травмами срочно доставили в больницу. Врачи провели долгую операцию и ждали, когда артист поправится. Некоторое время он находился без сознания.
Тогда продюсер "Иванушек International" Игорь Матвиенко вместе с другими участниками коллектива решил посетить службу в Саввино-Сторожевском монастыре. Он заказал молебен о здравии Сорина, но это оказалось бесполезным. Певец скончался.
Говорили, что артист употреблял наркотические вещества, чтобы справиться с депрессией. Матвиенко этого не исключает.
Сорина вскоре заменил Олег Яковлев, который через 19 лет тоже умер. Смерть настигла певца в больнице. По словам продюсера, артист скончался из-за своего пристрастия к алкоголю.
Матвиенко часто вспоминает лучшие годы коллектива. Например, в те же 90-е артистов постоянно поджидала толпа фанатов. Однажды группа приехала в Санкт-Петербург на съемки клипа. В тот день на вокзале находились, по словам продюсера, тысячи девчонок. Певцам пришлось выходить с другой стороны поезда.
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