"Щеки красным заливаются": Дакота призналась в неугасаемых чувствах по отношению к Соколовскому

Певица Рита Дакота призналась, что все еще стыдится из-за измен своего бывшего супруга Влада Соколовского. Несмотря на то, что нормальные человеческие отношения они смогли сохранить, некоторые бескультурные личности дор сих пор не упускают возможности уколоть артистку грязным прошлым. И это причиняет Рите боль.
По словам 30-летней певицы, однажды к ней подошла какая-то девушка и заявила, что не поехала в сауну к Владу только из-за уважения к артистке. Она подчеркнула, что не позвонила себе спать с несвободным мужчиной, у которого помимо это беременная жена.
"Поблагодарила ее, обняла в ответ, шутку какую-то пошутила с нервным смешком, а сама стою и чувствую, как щеки красным заливаются. Стыдно тааак", – написала Рита в своем "Инстаграм".
Примечательно, что текст прокомментировал и Влад Соколовский. Он написал: "Браво". Дакота в ответ на это предупредила, что будет честно обо всем рассказывать. Артистка планирует выпустить автобиографическую книгу.
Отметим, что после развала семьи Дакота вновь обрела счастье. Ее спутником стал 29-летний музыкант Федор Белогай.
Бывший муж Риты Дакоты певец Влад Соколовский встречается с 21-летней Ангелиной Сурковой, которая претендовала на участие группе SEREBRO.
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