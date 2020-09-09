Брошенная Анастасия Макеева решилась на признание: Стало плохо

Информация о расставании Анастасии Макеевой и Александра Саковича появилась в начале лета. Якобы мужчина увлекся актрисой из Театра на Малой Бронной Екатериной Седик. Не смотря на то, что близкая подруга Макеевой рассказывала журналистам о проблемах между супругами, сама актриса пыталась опровергать всяческие слухи.
Возможно, Анастасия ждала подходящего момента для того, чтобы обо всем поведать лично. В беседе с "Пятым каналом" актриса наконец призналась, что развелась с мужем полгода назад. Однако Макеева ничего страшного в этом не видит. Она считает, что не нужно горевать из-за отсутствия чувств. "Разлюбили, стало плохо, это же не страшно", – отметила артистка.
Макеева не стала называть причину расставания с Александром. На данный момент ее не волнует прошлое.
Напомним, Сакович стал третьим супругом актрисы. Ранее Анастасия состояла в браке с артистом, ныне преподавателем из консерватории имени Глинки Петром Кисловым.
После него Макеева несколько лет встречалась с актером Алексей Макаров. В 2010-ом она вышла замуж за композитора Глеба Матвейчука. Их роман просуществовал шесть лет. Детей у артистки нет.
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