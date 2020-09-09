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Охлобыстин готов на унижения ради спасения Ефремова

Охлобыстин готов на унижения ради спасения Ефремова

Иван Охлобыстин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вчера, 8 сентября, Михаилу Ефремову вынесли приговор. 56-летний актер отправлен в тюрьму на восемь лет. Также он лишен прав и должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. При этом все звания артисту сохранили. Коллеги подсудимого горячо поддерживали его в суде. Среди них был Иван Охлобыстин.
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Режиссер Иван Охлобыстин заявил, что готов был спасти подсудимого актера Михаила Ефремова от тюрьмы даже ценой собственного унижения. Чтобы поддержать друга, он обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет "Вокруг ТВ".

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Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

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Михаил Олегович Ефремов Актер

В своем письме Путину Охлобыстин руководствовался тем, что Ефремов якобы не выживет в тюрьме, так как очень слаб и морально уничтожен.

Накануне режиссер поведал, что подписчики затравили его. Людям не понятны чувства друга, который фактически оправдывает убийцу. Впрочем, он не удивился такой реакции общественности и добавил, что оказал поддержку другу деже, если бы ему пришлось унижаться.

При этом Охлобыстин имеет противоречивые чувства по отношению к сложившейся ситуации. На месте пострадавшей стороны он не стал бы жалеть актера.

"Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы", – написал Охлобыстин.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что жена Михаила Ефремова Софья Кругликова после оглашения приговора закатила истерику в зале суда. Ей было очень плохо. Она чуть не упала в обморок, плакала и кричала, призывала мужа молиться о спасении.

Напомним, что смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова случилась 8 июня 2020 года в центре Москвы. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречку и столкнулся с курьерской машиной. 57-летний водитель Сергей Захаров умер.


9 сентября 2020, 13:43 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

алеся
Ответить
Поддерживать друга надо было до убийства человека! Надо же, все в друзья записались когда Ефремов получил срок! А почему не волновались и не поддерживали когда он спивался и наркоманил? Разве не знали этого? Все эти поддержки ради пиара себя, любимых!
1

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