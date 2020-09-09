Охлобыстин готов на унижения ради спасения Ефремова

Режиссер Иван Охлобыстин заявил, что готов был спасти подсудимого актера Михаила Ефремова от тюрьмы даже ценой собственного унижения. Чтобы поддержать друга, он обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет "Вокруг ТВ".
В своем письме Путину Охлобыстин руководствовался тем, что Ефремов якобы не выживет в тюрьме, так как очень слаб и морально уничтожен.
Накануне режиссер поведал, что подписчики затравили его. Людям не понятны чувства друга, который фактически оправдывает убийцу. Впрочем, он не удивился такой реакции общественности и добавил, что оказал поддержку другу деже, если бы ему пришлось унижаться.
При этом Охлобыстин имеет противоречивые чувства по отношению к сложившейся ситуации. На месте пострадавшей стороны он не стал бы жалеть актера.
"Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы", – написал Охлобыстин.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, что жена Михаила Ефремова Софья Кругликова после оглашения приговора закатила истерику в зале суда. Ей было очень плохо. Она чуть не упала в обморок, плакала и кричала, призывала мужа молиться о спасении.
Напомним, что смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова случилась 8 июня 2020 года в центре Москвы. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречку и столкнулся с курьерской машиной. 57-летний водитель Сергей Захаров умер.
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