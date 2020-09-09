Охлобыстин готов на унижения ради спасения Ефремова

Вчера, 8 сентября, Михаилу Ефремову вынесли приговор. 56-летний актер отправлен в тюрьму на восемь лет. Также он лишен прав и должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. При этом все звания артисту сохранили. Коллеги подсудимого горячо поддерживали его в суде. Среди них был Иван Охлобыстин.

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