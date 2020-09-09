Как Ефремов будет жить за решеткой

Друзья и родственники в шоке от приговора, так как рассчитывали, что актера все-таки ждет более мягкое наказание. Многие уверены, что для 56-летнего артиста подобное испытание будет невыносимым. Звезда не сможет существовать в условиях тюрьмы.
В эфире шоу "Пусть говорят" руководитель правового центра Павел Пятницкий заявил, что все не так страшно, как кажется. Условия Михаила Ефремова в СИЗО можно сравнить с гостиничными. По словам юриста, актер будет жить даже лучше, чем военнослужащие в казармах.
Также правозащитник отметил: при запросе от родственников можно устроить все таким образом, чтобы артист остался работать при СИЗО на весь срок заключения. Тем более, что актер имеет на это право как впервые осужденный.
Если Михаила Ефремова не отправят в колонию, он сможет получать ежемесячную оплату за труд. В случае хорошего поведения ему будут положены дополнительные свидания. Также в СИЗО "Водник" условия практически гостиничные – есть горячая и холодная вода, возможность посещать библиотеку, тренажерный зал, смотреть телевизор и периодически звонить родным.
Павел Пятницкий в эфире шоу "Пусть говорят" заявил, что отменить приговор Михаилу Ефремову уже вряд ли получится, но снизить точно можно. При удачном раскладе актер может получить пять лет вместо восьми.
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