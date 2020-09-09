Подборка мемов про Михаила Ефремова

Видимо, здравый смысл в конце концов возобладал над разумом подсудимого, и он во всем сознался. Правда, уже было поздно, прокурор запросил для звезды 11 лет колонии общего режима.
Во время оглашения приговора Михаил Ефремов стоял, опустив голову. Актеру дали восемь лет решения свободы. Сейчас он находится в СИЗО на карантине. Правда, насколько известно, Эльман Пашаев планирует подать апелляцию.
Пользователи Сети не остались в стороне от громкого дела. В социальных сетях тут же появились десятки шуток и приколов про Михаила Ефремова и его адвоката. Издание "Дни.ру" сделало подборку самых актуальных мемов по теме.
Ефремов выйдет с освоенной новой профессией pic.twitter.com/DdO54b0tDL— Влад Аронофски (@stranaNegodiaev) September 8, 2020
8-ое сентября...— Тетушка Сава (@allright716) September 8, 2020
Советский суд - самый гуманный суд в мире?
Берегись автомобиля... #Ефремов pic.twitter.com/rzwUfnX7SB
Ещё надо доказать, что Ефремов это Ефремов pic.twitter.com/mHjyCZcoik— tattas be like (@MakerSchoenen) September 2, 2020
«—Я спокоен, как сфинкс! - хвастается Добровинский.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) September 7, 2020
— Как кто? - не понимает Пашаев.
— Кошка такая лысая и маленькая, - поясняет Ефремов»
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Стоит ли получать российское гражданство?
Вышла замуж , думала навсегда .