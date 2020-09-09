Подборка мемов про Михаила Ефремова

Судебный процесс над Михаилом Ефремовым в Сети сразу же окрестили цирком. Попытки Эльмана Пашаева доказать, что в момент аварии актер был не за рулем, всячески высмеивали, а артиста призывали не позориться и признать вину.

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