Мокрая Высоцкая показала роскошную фигуру в купальнике: Девушка Бонда!

Накануне Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский вместе с сыном Петром посетили красную дорожку в Венеции. Актриса появилась в черном шелковом платье, а ее супруг и сын для выхода в свет надели классические костюмы того же цвета и белые рубашки.
Тогда поклонники обратили особое внимание на Петра, который вырос настоящим красавцем. Молодой человек даже перерос своих родителей.
В тот же день Высоцкая решила искупаться. В инстаграм-аккаунте Юлии появился снимок, на котором актриса в закрытом черном купальнике запечатлена стоя в бассейне.
Пользователи Сети наградили звезду передачи "Едим дома" всевозможными комплиментами. "Вы просто нереальная красотка!", "Потрясающая фигурка!", "Супер девушка Бонда!", "Афродита", "Какая вы стройная", – написали фолловеры.
Напомним, фильм "Дорогие товарищи", в котором снялась Высоцкая, рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске. Юлия сыграла верную своим взглядам коммунистку Людмилу. Ее героине приходится изменить своим убеждениям, когда в толпе, обреченной на расстрел, оказывается ее дочь.
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