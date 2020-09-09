Узнавшая жуткую новость знаменитая актриса рассталась с мужем

Сегодня, 9 сентября, исполнилось бы 90 лет легендарной актрисе Надежде Румянцевой. Слава пришла к ней с выходом на экраны фильма "Девчата". А ведь Надежда могла бы не сыграть в этой картине.

На счету Надежды Румянцевой множество ярких ролей и успешных фильмов. Но "Девчата", уверены как зрители, так и критики, главная удача актрисы. Картина собрала букет призов на фестивалях самого разного калибра. Например, на международном кинофестивале в Аргентине Надежда Румянцева за работу в "Девчатах" получила приз за лучшую женскую роль. Кстати, в тот год награда за лучшую мужскую роль досталась Полу Ньюману.

Однако мало кто знает, что Надежда Румянцева могла бы не сыграть ту самую Тосю Кислицыну. Актриса на главную роль в "Девчатах" подбиралась долго, тяжело. Так, эту роль хотела сыграть артистка Наталья Кустинская, на тот момент одна из самых красивых актрис в советском кинематографе.

И у Натальи были реальные шансы, ведь она была женой режиссера фильма "Девчата" Юрия Чулюкина. Кустинская так вцепилась в эту роль, что якобы даже поставила мужу ультиматум: или он берет ее в эту картину, или отказывается от фильма. А когда Наталья узнала, что заветная роль досталась Надежде Румянцевой, то устроила супругу страшный скандал. А вскоре и вовсе рассталась с мужем.

Самое интересное, что на пике популярности Надежда Румянцева забросила карьеру, став женой дипломата и посвятив себя служению мужу. Впрочем, в интервью артистка уверяла, что совсем не страдает из-за этого. Более того, когда ей все же поступали предложения, она многие из них отвергала – ей не нравился сценарий.

Зато как жена дипломата актриса выучила английский и французский языки, а на официальных мероприятиях травила русские анекдоты, чтобы разрядить обстановку. До последних дней Надежда Румянцева сохраняла потрясающую форму, у нее даже голос не изменился. Актриса утверждала, что не делала пластических операций, а своей моложавостью она обязана йоге и дыхательной гимнастике.