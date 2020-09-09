Тарзан снял трусы и показал синий агрегат

Сергей Глушко (Тарзан) порадовал поклонниц очередным "голым" снимком. Супруг Наташи Королевой снова вызвал шквал критики.

В конце лета Тарзан опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в одних стрингах на возвышенности на фоне деревьев. Тогда стриптизер вызвал отвращение у некоторых пользователей Сети: они обратили внимание на дряблые ноги 50-летнего мужа Королевой.

На этот раз Глушко учел ошибки. В "Инстаграм" появился снимок, на котором голый Сергей предстал с синей гитарой в руках. Инструментом он прикрыл ноги и гениталии, но для пикантности все-таки снял трусы. Под кадром стриптизер написал, что встречает сентябрь осенним блюзом.

Большинство подписчиков снова не оценило откровенную фотографию Тарзана. "Мужчина на любителя", "Клоун", "Больше заработать денег нечем", "Форму начал терять". Преданные поклонники лишь расстроились, что Сергей прикрыл достоинство музыкальным инструментом: "Как же жаль, что на задней стенке гитары нет дырочки".

Напомним, в этом году сыну Глушко и Королевой исполнилось 18 лет. В день рождения наследника певица опубликовала видео, на котором Архип светит голым торсом перед фотографом.