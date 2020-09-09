"Не могу говорить": дочь Ивана Краско сразил инсульт

Ивану Краско скоро исполнится 90 лет. Однако вряд ли его поздравит старшая дочь Галина, с которой у артиста давно уже испортились отношения.

23 сентября Иван Краско отметит круглую дату. Легендарному артисту исполнится 90 лет. Друзья готовят для именинника грандиозный сюрприз. "В одном из фешенебельных ресторанов города банкет заказывают. Шутка ли дело?" – отметил актер.

Говорят, что на праздник приглашены Леонид Якубович, Дмитрий Харатьян, Людмила Поргина, Георгий Мартиросьян, Анастасия Мельникова, Юрий Гальцев, Сергей Селин и многие другие. "К Саше Розенбауму собираюсь скоро на концерт, там его и приглашу. Юре надо позвонить Шевчуку. И, конечно, Танечку Буланову, девочку мою хочу видеть", – поделился планами Краско.

Однако больше всего на своем дне рождения юбиляр хотел бы видеть родных: детей, внуков и правнуков. Отметим, что артист был женат четыре раза, у него пятеро детей. Однако сын Андрей от второй жены Киры Петровой умер 14 лет назад, а самая старшая дочь Галина не желает знать именитого отца.

Дело в том, что она до сих пор не может простить Ивану Краско то, что он ушел к другой женщине. Но с внуками артист поддерживает отношения. "Дети Галочки, мои внуки были у меня на спектакле. Я всегда рад их всех видеть не только в театре, но и у меня дома, как только они этого захотят. Это же моя родная кровинушка!" – сообщил актер.

Журналисты связались с самой Галиной. Но женщина категорически отказалась говорить насчет своего именитого отца. "Всё! Счастливо! Я ничего не хочу слышать об Иване Краско! Какой еще день рождения? Меня разбил инсульт. Не могу говорить", – заявила Галина.

К счастью, состояние старшего ребенка Ивана Краско приходит в норму. Об этом говорят близкие к Галине люди.