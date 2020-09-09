Успенская потеряла дар речи и впала в истерику из-за страшного горя

Спустя несколько недель после ДТП, которое утроил Михаил Ефремов, Любовь Успенская признавалась, что винит себя в случившемся: певица общалась с актером незадолго до аварии, но не придала значения его тревожному голосу.
Узнав решение суда, артистка расплакалась. Успенская не смогла ответить на звонок журналистов. К телефону подошла помощница, которая сообщила, что певица не может говорить из-за эмоционального потрясения.
С представителями СМИ пообщалась Анита Цой. Певица считает, что суд вынес справедливое решение. Она понимает, что Ефремову будет тяжело. "Но это честно", – отметила Цой.
По ее мнению, знаменитостям необходимо быть крайне внимательными и не допускать подобных ситуаций, ведь за ними следят миллионы людей. Также известным личностям не стоит рассчитывать на снисхождение, считает артистка.
Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также он должен выплатить сыну погибшего в ДТП 800 тысяч рублей. Адвокат актера Эльман Пашаев уже заявил, что хочет обжаловать решение суда.
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