Успенская потеряла дар речи и впала в истерику из-за страшного горя

Любовь Успенская – близкая подруга Михаила Ефремова, который накануне получил срок за смертельное ДТП. После приговора певица не может сдержать слез.

Спустя несколько недель после ДТП, которое утроил Михаил Ефремов, Любовь Успенская признавалась, что винит себя в случившемся: певица общалась с актером незадолго до аварии, но не придала значения его тревожному голосу.

Узнав решение суда, артистка расплакалась. Успенская не смогла ответить на звонок журналистов. К телефону подошла помощница, которая сообщила, что певица не может говорить из-за эмоционального потрясения.

С представителями СМИ пообщалась Анита Цой. Певица считает, что суд вынес справедливое решение. Она понимает, что Ефремову будет тяжело. "Но это честно", – отметила Цой.

По ее мнению, знаменитостям необходимо быть крайне внимательными и не допускать подобных ситуаций, ведь за ними следят миллионы людей. Также известным личностям не стоит рассчитывать на снисхождение, считает артистка.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также он должен выплатить сыну погибшего в ДТП 800 тысяч рублей. Адвокат актера Эльман Пашаев уже заявил, что хочет обжаловать решение суда.