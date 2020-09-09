Мужик в платье: брутальный рэпер Моргенштерн признан самой стильной женщиной года

22-летний эпатажный рэпер Моргенштерн – кумир для подростков. Когда он начал красить цветным лаком ногти, юные поклонники последовали его примеру. Теперь артист разгуливает в платье. Вероятно, у мальчиков тоже грядет новая мода.

Алишер Тагирович Моргенштерн еще недавно подрабатывал курьером, мойщиком автомобилей, а также был уличным музыкантом. Известным же он стал в 2017 году с помощью проекта "Изи рэп", где показывал, как за пять минут можно легко сделать трек любого современного рэпера. А сегодня на его страницу в социальной сети "Инстаграм" подписано свыше 5 миллионов человек, а сам он считается инфлюенсером и трендсеттером. Попросту говоря – лидером мнений.

Даже продюсер Яна Рудковская от него в восторге! Продюсер надеется, что Филипп Киркоров сделает совместный проект с рэпером, чья песня "Зеленоглазые деффки" год назад попала в топ-30 мирового рейтинга и вошла в топ-10 музыкального чарта "ВКонтакте". "Вот это была бы бомба! – полагает опытная Рудковская. – Ведь "Кадиллак" – хит этого лета. Это любимая песня моего сына Сашеньки".

Музыкант обладает нетипичной внешностью – он долгое время ходил с цветными дредами, завязанными в "пальмочку", на его теле много татуировок, в том числе и на лице. Так, над его левой бровью можно заметить тату "666 – музыкант ее набил для уверенности, что он никогда не сможет пойти работать в офис.

И вот новая "фишка" – на премию Topical Style Awards Моргенштерн пришел в бархатном женском платье в пол с напоминавшей мексиканского тушкана меховой накидкой на плечах, в широкополой шляпе и дамской сумочкой. И поводов прийти на церемонию именно в таком провокационном виде было множество. Во-первых, Моргентштерн опередил всех признанных московских красавиц и был признан "Самой стильной женщиной года".

Глядя на это явление Моргенштерна народу, вспомнились строчки из блоковской "Незнакомки":

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

"Этот перформанс я затеял, чтобы донести до общества одну простую мысль – неважно, на каком языке я говорю, какового цвета моя кожа, неважно, какого я пола, какую одежду ношу и в какой цвет крашу ногти, – пояснил он. – Важно лишь то, что я человек. Но и это тоже **** (цензура – Прим. ред.). Я переоделся в женщину, потому что просто люблю веселиться".

Многие присутствующие тут же вспомнили победившую на "Евровидении-2014" Кончиту Вурст из Австрии, веселую Верку Сердючку из Украины, ныне покойного Влада Малышева-Монро, который обожал появляться на публике в женских образах.