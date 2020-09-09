Жена-пенсионерка Гогена Солнцева наложила на себя руки

Гоген Солнцев узнал о поступке жены, пенсионерки Екатерины Терешкович, когда был на гастролях. Артист срочно вернулся в Москву.

В разговоре с журналистами Гоген Солнцев признался, что ему сложно говорить на эту тему, потому что он в шоке. "Сказать больше нечего: старуха окончательно сошла с ума", – заключил шоумен.

Гоген и подумать не мог, что его супруга решится на такой радикальный шаг. Хотя сейчас, уже пост-фактум, он отметил, что в последнее время Екатерина вела себя очень странно. "Стала какой-то замкнутой. Не хотела отпускать меня на гастроли. Потому что считала, что я там себе найду любовницу. Я ей строго сказал: "Катя, а что мы жрать будем, если я не поеду работать?" – задал риторический вопрос Гоген.

Солнцев рассказал, что перед тем, как предпринять попытку покончить с собой, Терешкович рыдала в трубку во время разговора с ним, однако когда он спрашивал, что случилось, то ничего не отвечала. "А потом мне сказали, что она устроила это шоу. Из-за него я перенес два выступления. Старуха измочалила меня вконец!" – пожаловался Солнцев.

К счастью, медикам удалось откачать Екатерину Терешкович. Она находится под неусыпным вниманием персонала в больнице. Однако ее состояние все еще находится под угрозой – сознание к ней пока не вернулось: она что-то бессвязно бормочет и рвется доделать какие-то дела.

Гоген Солнцев настроен крайне пессимистично. "Не исключено, что Катю упекут в психушку пожизненно. Если не придет в себя. Я не знаю, что делать дальше…" – признался скандально известный шоумен.

Напомним, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович оформили отношения весной 2018 года. Причем изначально в эту любовь никто не верил, считая ее пиаром. Впрочем, когда мать Гогена узнала о его женитьбе, то ее сразил инсульт.

Вначале в отношениях влюбленных царила идиллия, Гоген и Екатерина даже думали о том, чтобы завести ребенка. Однако все изменилось после того, как Терешкович сделала пластическую операцию и сменила образ. Гоген счел, что жена решилась на это не ради него, а чтобы нравиться другим мужчинам. Разразился скандал. С тех пор отношения в паре напоминают вулкан, который вроде и внешне спит, но внутри происходят горячие процессы.