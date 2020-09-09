Говорить больно: Гоше Куценко стало плохо после жутких известий

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову: восемь лет колонии общего режима. Коллега артиста Гоша Куценко глубоко опечален этой новостью.

Судебные разбирательства по делу Михаила Ефремова продолжались три месяца. Все это время общественность неустанно обсуждала новые повороты: уверенные заявления адвоката актера Эльмана Пашаева, доказательства от защитника потерпевших Александра Добровинского, а также выступления свидетелей, которые были убеждены в невиновности артиста.

Казалось, накануне в этой истории была поставлена точка, поэтому обсуждения прекратятся, но нет. Ближайшие несколько недель знаменитости будут высказываться насчет приговора Ефремову. Своим мнением о восьмилетнем сроке уже поделились Ксения Собчак, Иван Охлобыстин, Сергей Газаров, Василий Мищенко, Иван Краско.

На решение суда также отреагировал Гоша Куценко. В своем инстаграм-аккаунте артист снял видео, в котором признался, что ему больно: и молчать, и говорить. Очевидно, актер очень расстроен приговором. "Ты должен через это пройти... И все мы тоже...", – обратился Куценко к Ефремову.

Также Гоша не стал отрицать, что блистательная карьера и благотворительная деятельность Михаила "налетает на железобетонную плиту": не нужно было пьяным садиться за руль.

Напомним, Дмитрий Певцов крайне негативно высказался насчет повышенного внимания к делу Ефремова. Актер считает, что нужно прекратить обсуждать поступок его коллеги.