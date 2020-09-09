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Певцов взорвался после приговора Ефремову

Певцов взорвался после приговора Ефремову

Дмитрий Певцов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Певцов решил высказаться после того, как Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову. Актер защитил коллегу и выступил против пиара на теме смертельного ДТП.

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Накануне стало известно, что Михаил Ефремов за вождение в нетрезвом виде, аварию возле Смоленской площади и смерть курьера из Рязани Сергея Захарова отправится в колонию общего режима на восемь лет. Эту новость прокомментировали многие знаменитости, но Дмитрий Певцов отказался давать оценку решению суда.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Актеру позвонили журналисты, чтобы узнать его реакцию. Устав от частных разговоров с представителями СМИ, Певцов решил обратиться ко всем сразу в своем инстаграм-аккаунте.

По мнению Дмитрия, необходимо прекратить говорить о деле Ефремова, ведь сказано даже больше, чем нужно. Те, кто продолжает обсуждать эту тему, просто пиарятся. Артист попросил оставить в покое не только других знаменитостей, но и читателей, которые вольно или невольно узнают последние новости о Михаиле Олеговиче.

Напомним, другие артисты охотно высказались насчет решения суда. Так, актер Сергей Газаров уверен, что Ефремов понесет слишком суровое наказание, а Василий Мищенко назвал приговор беспределом, поскольку у Михаила Олеговича трое несовершеннолетних детей.

Автор: 9 сентября 2020, 08:21 Источник: Instagram
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