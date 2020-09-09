Певцов взорвался после приговора Ефремову

Дмитрий Певцов решил высказаться после того, как Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову. Актер защитил коллегу и выступил против пиара на теме смертельного ДТП.

Накануне стало известно, что Михаил Ефремов за вождение в нетрезвом виде, аварию возле Смоленской площади и смерть курьера из Рязани Сергея Захарова отправится в колонию общего режима на восемь лет. Эту новость прокомментировали многие знаменитости, но Дмитрий Певцов отказался давать оценку решению суда.

Актеру позвонили журналисты, чтобы узнать его реакцию. Устав от частных разговоров с представителями СМИ, Певцов решил обратиться ко всем сразу в своем инстаграм-аккаунте.

По мнению Дмитрия, необходимо прекратить говорить о деле Ефремова, ведь сказано даже больше, чем нужно. Те, кто продолжает обсуждать эту тему, просто пиарятся. Артист попросил оставить в покое не только других знаменитостей, но и читателей, которые вольно или невольно узнают последние новости о Михаиле Олеговиче.

Напомним, другие артисты охотно высказались насчет решения суда. Так, актер Сергей Газаров уверен, что Ефремов понесет слишком суровое наказание, а Василий Мищенко назвал приговор беспределом, поскольку у Михаила Олеговича трое несовершеннолетних детей.