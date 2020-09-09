Страшное горе: сестра Екатерины Стриженовой сообщила о смерти

Говорят, детство заканчивается тогда, когда из жизни уходят родители. Для 52-летней телеведущей Екатерины Стриженовой и ее 58-летней сестры-дизайнера Виктории Андреяновой оно закончилось только что.

Их отец – журналист, писатель, основатель и главный редактор журнала "Студенческий меридиан" Владимир Токмань – скончался от рака, когда дочери были еще школьницами. А теперь не стало и матери...

Валентина Яковлевна Токмань родилась 24 октября 1940 года. По образованию она была филологом, преподавала русский язык как иностранный, затем работала в Администрации Президента России. Звамуж она больше так и не вышла...

О ее кончине на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщила Виктория Андреянова – художник-модельер, основатель и глава собственного Дома моды. "Мама... Вспомните нежным словом. Это будет как молитва. Прощание 10 сентября", – лаконично написала она.

"Царство небесное! Год назад познакомились на Неделе Моды, рядом сидели. Как она гордилась своими дочерьми, приятно было видеть вашу счастливую маму", "Примите соболезнования. Как Катя переносит?", "Виточка, Катюша... Горе большое. Обнимаю и плачу по Валентине Яковлевне", – скорбят вместе с семьей Андреяновой люди.

24 октября Валентине Токмань исполнилось бы 80 лет. Дочери готовились к ее юбилею, продумывали подарки и банкет. Увы, теперь у них совсем другие хлопоты...