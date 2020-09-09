Беременная звезда "Дома-2" покинула проект из-за измены жениха

Всего за несколько месяцев в жизни пары влюбленных участников телестройки закипели настоящие мексиканские страсти. В результате на свет появится ребенок.

Беременная участница "Дома-2" Анастасия Паршина покинула телепроект. Причиной стало предательство ее возлюбленного Никиты Уманского.

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Звезды "Дома-2" Никита Уманский и Анастасия Паршина постоянно скандалят. 23 июня Настя объявила, что беременна. Через неделю избранник предложил ей выйти за него замуж. Все шло к свадьбе, но в начале августа пара разругалась из-за отношений матери Никиты с потенциальной невесткой, пишет "Вокруг ТВ".

Позже молодые помирились, но недолго музыка играла. Никита взбрыкнул и объявил, что не нагулялся, поэтому свадьбы не будет. Какая муха укусила парня, не понятно, ведь он сам делал предложение руки и сердца и думал при этом головой. Тем не менее, Насте снова удалось сохранить отношения, и влюбленные полетели в Турцию на отдых.

На этом свистопляска не окончилась: мужчина сбежал с побережья якобы на операцию, а после нее уже не было пути назад: он заявил, что твердо осознает свое страстное желание быть свободным.

Наконец Анастасия Паршина заявила, что покидает "Дом-2". Она призналась, что Никита совершенно не заботился о ней и не интересовался ребенком. Помимо этого вскрылась связь мужчины с Аленой Рапунцель. Вишенкой на торте стало требование Уманского доказать его отцовство. Это стало последней каплей, и Настя расценила это как предательство.

"Сил моих больше нет! Да, я ушла с проекта! Чем я заслужила такое отношение к себе, я не понимаю…" – написала Настя.

Сейчас девушка вернулась к маме в свой родной город.