Двойной подбородок и отсутствие талии: в Сети всплыло реальное фото Семенович

Российская певица Анна Семенович в конце мая сообщала, что проходит курс для снижения веса. Однако после завершения программы звезда вновь начала набирать килограммы.

Анну Семенович давно подозревают в злоупотреблении фоторедакторами и в том, что в своем микроблоге она публикует полностью отретушированные фото. Наконец, пользователи Сети увидели ее настоящую... И ужаснулись.

В Сети всплыло фото поп-дивы с одного из выступлений. На кадрах она стоит боком и поет в микрофон. Видно, что у девушки двойной подбородок и совершенно не просматривается линия талии. Подписчики были в шоке от увиденного. Они не узнали звезду. "Аня, ты ли это?" – приводит цитату подписчика Starhit.

При этом в своем микроблоге артистка не показывает и одного лишнего сантиметра на талии. Ее фото всегда безупречны.



Ранее звезда признавалась, что карантин пагубно сказался на ее самочувствии и внешнем виде. Анна еще с юности страдала нарушениями пищевого поведения. Поэтому карантин стал для нее настоящей ловушкой для слабаков. 40-летняя певица не смогла контролировать себя и, как она сама говорила, "просто начала есть". Видимо, это и отразилось на последних фото...

Сейчас, когда режим самоизоляции миновал, звезды постепенно возобновляют работу и часто появляются на людях. Пользователи признаются, что некоторых просто не узнать, настолько они изменились всего-то за несколько недель.

Однако несмотря на проблемы звезды не теряют позитива. Анна Семенович говорила ранее, что в любом виде чувствует себя хорошо. "Я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27", – заявляла Семенович.