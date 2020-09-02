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Популярный актер втянул в пьянство молодую жену

Популярный актер втянул в пьянство молодую жену

Евгений Ткачук. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Новым гостем шоу "Судьба человека" стал Евгений Ткачук. Актер известен по ролям в таких картинах, как "Тихий Дон", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".
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Артист не скрывает, что имеет проблемы с алкоголем. Причем его супруга, Марта Сорокина, тоже не против выпить. Как оказалось, именно муж пристрастил ее к спиртному. Об этом она откровенно рассказала в студии "Судьбы человека".

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Девушка стала второй женой Евгения Ткачука, пара вместе уже больше пяти лет, у них подрастает дочь Ева. Марта призналась, что приняла и полюбила актера со всеми его недостатками.

По ее словам, она увидела человека, которому нужна помощь. При этом в начале отношений девушка не понимала, зачем продолжает помогать пьяному артисту. Однако, несмотря ни на что, все равно приезжала за ним после попоек, отвозила в гостиницу, таскала на себе. Марта Сорокина верит, что в тот момент Евгению Ткачуку нужен был рядом близкий человек, проводник в мир трезвости.

Правда, пагубное пристрастие артиста сказалось и на образе жизни его жены. В эфире шоу "Судьба человека" пара призналась, что и сейчас любит провести вечер за бокалом горячительного. В свое оправдание звезда говорит, что супруга пьет очень интеллигентно – как настоящая петербурженка.

Также Евгений Ткачук рассказал, почему расстался с первой женой Еленой Маховой. Как отметил артист, в этих отношениях количество ссор и агрессии зашкаливало. Он боялся, что в какой-то момент их неприязнь друг к другу выльется в поножовщину.

Автор: 2 сентября 2020, 12:47 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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