Страстного Щербакова сняли во время нежностей с любвеобильной Прокловой (видео)

В Благовещенске продолжается 18-й открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень". Весь день шли конкурсные фильмы, спектакли и творческие встречи. А вечером звезды стали простыми людьми и позволили себе немного расслабиться.

За время пандемии артисты, как и простые люди, так устали от многомесячного сидения дома, что теперь не могут наговориться, наобниматься, нацеловаться. На традиционных банкетах после конкурсных показов они поют, читают стихи, танцуют. Словом, живут на всю катушку!

Когда один из гостей фестиваля запел романтическую композицию "На сиреневой Луне" из репертуара Леонида Агутина, 70-летний актер Борис Щербаков тут же пригласил на танец свою 67-летнюю соседку по столу и коллегу Елену Проклову. Их страстным, нежным, чувственным танцем любовались все гости! Борис нежно гладил Елену по бедрам и спине, норовил коснуться и красивой груди партнерши, но она кокетливо била его по рукам. А потом сама запустила руки в белые волосы Бориса...

Стоит напомнить, что Щербаков женат. Его супруга – актриса, писатель, бывшая заведующая труппой МХАТа 1991—2001 годы Татьяна Бронзова. Они познакомились и поженились еще во время учебы в школе-студии МХАТ. А в 1977 году у них родился сын Василий, который 2006 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. К счастью, специфику работы мужа она понимает и не ревнует его.

Что же касается Прокловой, то ее всегда окружали самые интересные и известные мужчины. Она трижды была замужем, с последним супругом развелась в 2015 году, прожив в браке 30 лет. Несколько лет назад в интервью дива рассказывала о романах с Олегом Табаковым, Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым.. Правда, потом в ток-шоу "Прямой эфир" красавица-актриса извинилась перед женами всех мужчин, брак которых она чуть было не разрушила.