Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме

Накануне, 10 сентября, стало известно, что из дома Наташи Королевой пропали драгоценности и крупная сумма денег, пока артистка была на отдыхе. А вот ее муж Сергей Глушко остался дома. Он признался, что ценности могли пропасть после визита двух малознакомых дам. Теперь стало известно, как на эту щекотливую ситуацию отреагировала сама Наташа Королева.

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