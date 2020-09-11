Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме

Наташа Королева опубликовала видео, на котором запечатлена в обнимку с мужем Сергеем Глушко, более известным под звучным именем Тарзан. Артисты вместе спели песню, причем певица очень нежно обнимала супруга за шею. "Сила любви может пройти любые испытания!!!" – объявила Наташа Королева.
На публикацию отреагировала ее коллега, певица Лолита Милявская. Эксцентричная исполнительница в комментариях предпочла ничего не писать, а ограничилась лишь символами сердечек, хлопающих ладоней и различных мордашек. По всей видимости, таким образом артистка поддержала супругов.
Остальные многочисленные подписчики предположили, что таким образом Наташа Королева отреагировала на сенсационную информацию о краже, совершенной в ее доме. И особенно, на тот момент, что к Сергею Глушко приходили две женщины, после визита которых, по всей видимости, и вскрылся факт грабежа.
Сейчас правоохранительные органы пытаются отыскать тех дам. Тарзан утверждал, что якобы почти их не знал. В Сети бурно отреагировали на это пикантное обстоятельство. Теперь пользователи чуть ли не в измене стриптизера обвиняют.
Впрочем, очевидно, что сами Наташа Королева и Сергей Глушко сумели выяснить отношения максимально мирно, раз вместе отметились в одном из столичных ресторанов, где прошла презентация клипа их 18-летнего сына Архипа.
В свежем интервью Наташа Королева рассказала, что ее единственный наследник вдруг изъявил желание начать петь. Сама артистка, по всей видимости, без особой радости восприняла эту новость, но и препятствовать не стала, как и помогать. В итоге, Архип сам занялся созданием своей первой песни, которую не так давно озвучил на МУЗ-ТВ.
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