Сбившая насмерть человека звезда "Голоса" отдыхает в Турции

В последнее время потенциальные виновники смертельных ДТП все чаще оказываются на пассажирском кресле, а вину их все сложнее доказать... Все дело в том, что речь идет не о простых виновниках аварий, а о звездных. Среди них полтора года назад оказалась и участница шоу "Голос" Юлия Райнер.

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