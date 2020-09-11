Сбившая насмерть человека звезда "Голоса" отдыхает в Турции

Новость о том, что звезда "Голоса" Юлия Райнер насмерть сбила человека и скрылась с места ДТП, переполошила все СМИ. По прошествии года информация сошла на нет, о деле фактически забыли. Может быть, все было бы так и дальше, если бы Юлия сама вновь не напомнила о себе.
Родные погибшего 36-летнего таксиста Руслана Югая без прессы и театральных постановок уже второй год пытаются наказать виновного в ДТП. Но все тщетно – Юлия Райнер чудом оказалась не за решеткой, а... на пляже. Девушка активно публикует в своем "Инстаграм" красивые фото с моря. Сейчас она отдыхает в Турции.
Как так получилось, и почему вместо реального срока звезда "Голоса" оказалась на свободе, и пытаются выяснить пострадавшие.
У Руслана Югая остались жена, сын и пожилые родители, пишет Starhit. Они делают все, чтобы наказать Райнер по закону. Но известно, что у Райнер была отговорка – якобы она ехала на пассажирском кресле.
"С самого начала это было не следствие, а издевательство... Мы с женой узнали о смерти сына не от полиции, а от журналистов. И только на вторые сутки", – рассказал отец погибшего Вячеслав Югай.
Он также поведал, что следствие с самого начала неохотно расследовало дело. Даже опознать труп Вячеслав потребовал сам. Суда до сих пор так и не было, да и, судя по настроению Юлии, уже не будет. Ведь она без малейшего стеснения публикует новости о своей шикарной жизни, не боясь осуждения.
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