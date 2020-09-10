Вскрылась связь Глушко с двумя женщинами после пропажи денег из дома Королевой

Наташа Королева написала заявление в полицию. У популярной артистки украли ювелирных украшений на пять миллионов рублей и денежную сумму в размере трех тысяч евро. Артистка обнаружила пропажу, когда вернулась домой с отдыха.
Самое интересное, что в отпуске Наташа Королева была одна. Ее муж, стриптизер Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, в это время находился дома. Согласно некоторым данным, артист признался, что 19 августа к нему приходили некие дамы. Украшения могли пропасть именно после их визита. Примечательно, что с женщинами Сергей Глушко был почти незнаком.
Сейчас полицейские занялись поисками этих дам. Остается только догадываться, какие отношения могли связывать Сергея Глушко в женщинами в отсутствие его законной супруги Наташи Королевой. Кстати, в недавнем интервью певица призналась, что несмотря на долгие годы совместной жизни у артистов до сих пор кипят страсти и продолжается конфетно-букетный период.
Наташа Королева в разговоре с ведущей Лаурой Джугелия призналась, что они до сих пор делают друг другу незапланированные сюрпризы и подарки. Причем Сергей Глушко, ласково называющий супругу жабкой, часто дарит ей всевозможных лягушек, которых привозит из разных поездок.
А еще артистка призналась, что у них негласный договор не влезать в телефоны друг друга. Наташа Королева убеждена, что у каждого партнера должна быть своя личная жизнь, которая не афишируется. Певица считает, что нельзя доводить до того, чтобы у мужчины оказалась личная переписка с другой женщиной. А это, по ее мнению, зависит от жены, которая должна чувствовать, если в отношениях не все в порядке.
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