Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество

Во вторник, 1 августа, белорусский лидер побывал с официальным визитом в городе Барановичи, где поговорил со студентами и преподавателями колледжа сферы обслуживания. Во время своего выступления Александр Лукашенко прокомментировал отношения Белоруссии и России.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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