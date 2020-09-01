Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией

В последние месяцы белорусский лидер несколько раз обрушивался с критикой на Россию. В ходе ежегодного послания к народу Александр Лукашенко заявил, что отношения двух государств превратились из братских в партнерские. Политик осудил Кремль за "несправедливые" цены на энергоносители.
Также Лукашенко "устроил истерику" после задержания 33 россиян под Минском. Их назвали членами частной военной компании "Вагнер" и обвинили в попытке дестабилизации обстановки в Белоруссии перед выборами президента. Дело получило большую огласку, а затем было тихо закрыто.
"Кремль долго колебался, стоит ли ему поддерживать человека, который еще недавно выливал ушаты грязи на Россию", – выразил мнение Валерий Бурт. По словам эксперта, президент Владимир Путин некоторое время время выбирал между лидером Александром Лукашенко и оппозицией.
В конце концов российская сторона решила поддержать действующего главу государства. Оппозиционное движение оказалось непредсказуемым. Его главный лидер Светлана Тихановская, отметил эксперт, выглядит несерьезно. Она инертна и нерешительна. У нее нет четкой программы.
Напомним, в Белоруссии уже более двух недель проходят акции протеста. Десятки тысяч граждан выходят на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Его обвиняют в фальсификации итогов выборов главы страны. Сам действующий президент настаивает, что голосование было честным.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
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