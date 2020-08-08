Марина Александрова обнародовала редкие кадры с мужем

Формат путешествия этой артистки далек от представлений о роскошных каникулах звезд. Лесной массив со всеми прелестями дикой природы стал площадкой для отдыха Марины и её супруга Андрея.
Судя по снимкам, Александрова жила в палатке, собирала ягоды, бродила по тайге и побывала на Валааме. "Моя разнообразная жизнь...вчера бал, сегодня шатер в глухом лесу. Я– за контраст в жизни...и в профессии!", – сообщила актриса.
Фолловеры звезды были впечатлены её путешествием и оценили романтичную обстановку, которую пара смогла создать в походных условиях.
"Хоть вода из родника, хоть кофей типа гляссе. С милым рай и в уютном шалаше. ", "Активный отдых....это великолепно. Природа завораживает,погода радует, даже завидую!!! ", "Какие Вы молодцы ", "Марина он у тебя красавчик, Хорошего отдыха на природе", – написали поклонники.
Напомним, что в июле Александрова впервые показала лицо четырехлетней дочки. Актриса старается не афишировать подробности личной жизни.
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