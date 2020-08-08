Представшая в эротическом наряде Самойлова возбудила народ

Оксана Самойлова любит делиться снимками с пляжного отдыха. Недавно она предстала перед объективом в черной сетке, демонстрируя шикарную фигуру.

Кроме нестандартного аксессуара, 32-летняя звезда примерила черное бикини, солнечные очки, кулон и серьги-кольца. Наряд она подобрала для купания в аквапарке на территории турецкого отеля. Там она отдыхает с семьей и родственниками.

Инстадива позировала для фото возле желтого автобуса, уверенно подняв руки за голову и скрестив ноги. Сетка поверх купальника эффектно подчеркнула стройную фигуру и женственные округлости многодетной матери.

Снимок притягивает взгляд не только внешними данными Самойловой, но и летней атмосферой, которая царит на южных курортах. Над головой жены рэпера виднеются высокие пальмы с крупными раскидистыми ветками.

Самойлова сообщила фанатам, что отдых в Турции проходит удачно: с Джиганом они наслаждаются солнцем, а дети испытывают многочисленные развлекательные площадки. Несмотря на то, что в Турции стоит жаркая погода +36 и +38, Оксана пишет "тут оказалось классно".

Аренда виллы на территории отеля обходится семейству Джигана в круглую сумму. За сутки проживания компании из 14 человек плата составляет не менее 450 тысяч рублей.