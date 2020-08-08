"Срочно ко врачу": Собчак поставили неутешительный диагноз

На фото инстадива сморщила и вытянула губы уточкой. Глаза Ксении скрыли коричневые овальные очки, а волосы Собчак спрятала под серой велюровой кепкой с надписью "Visitor". Нос телеведущей на снимке заклеен пластырем, а кожа привлекает внимание отсутствием макияжа и многочисленными веснушками. Звезда сама подчеркнула эту особенность, добавив к посту описание: "Веснушчатый визитер визировал" .
Снимок Ксении получил порцию критики. Многие подписчики посоветовали звезде срочно обратиться ко врачу. "Я думала бабка какая", "Старческие пигментные пятна а не веснушки , "Ужас!!!", "Отдохнула так что ноздри разъехались", "Ой, ну страшно конечно", – написали пользователи Сети.
Однако многим фолловерам понравилось фото звезды и они оставили добрые комментарии. "Обожаю вас, Ксения!" , "Самая натуральная красотка!" , "Круто! Настоящая!" , "Это прекрасно, когда человек не стесняясь выкладывает такие фотки. Ксюша, ты огонь" , – поделились мнением фанаты.
Напомним, что ранее Собчак рассказала о желании сделать пластику груди. Об этом она сообщила в личном блоге.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
Меня используют все куда я не приду
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов