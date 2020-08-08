Муж Бородиной экстренно покинул Кавказ

Муж Ксении Бородиной вылетел из Москвы в Минеральные воды 6 августа. Маршрут, по которому он хотел двигаться с сыном, пролегает от Кисловодска до черноморского побережья Сочи через территории Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Сегодня Курбан рассказал фолловерам, что вынужденно вернулся в Москву и завершил путешествие. Остальные участники экспедиции продолжили запланированный путь.
" Мы так ждали этой поездки, но судьба распорядилась иначе. Наши 120 километров по невероятно красивым и в тоже время невероятно жестким горным дорогам мы запомним на долго. Это было хоть и короткое, но незабываемое приключение ", – написал Омаров в своём блоге.
Супруг телеведущей назвал причину, по которой покинул Кавказ и оставил команду, уважительной, однако не пояснил, что именно произошло. Фанаты продолжают гадать о том, что заставило Курбана завершить поездку.
Об экстренном завершении горных развлечений Омаров рассказал с грустью, но оптимизм не покинул его. "Ну, ничего! В следующий раз", – подытожил он.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
Меня используют все куда я не приду
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов