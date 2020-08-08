Муж Бородиной экстренно покинул Кавказ

Курбан Омаров вернулся с сыном из экспедиции через два дня после ее начала. Мужчина собирался проделать длинный путь по горным маршрутам, но вышло по-другому.

Муж Ксении Бородиной вылетел из Москвы в Минеральные воды 6 августа. Маршрут, по которому он хотел двигаться с сыном, пролегает от Кисловодска до черноморского побережья Сочи через территории Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Сегодня Курбан рассказал фолловерам, что вынужденно вернулся в Москву и завершил путешествие. Остальные участники экспедиции продолжили запланированный путь.

"‎ Мы так ждали этой поездки, но судьба распорядилась иначе. Наши 120 километров по невероятно красивым и в тоже время невероятно жестким горным дорогам мы запомним на долго. Это было хоть и короткое, но незабываемое приключение "‎, – написал Омаров в своём блоге.

Супруг телеведущей назвал причину, по которой покинул Кавказ и оставил команду, уважительной, однако не пояснил, что именно произошло. Фанаты продолжают гадать о том, что заставило Курбана завершить поездку.

Об экстренном завершении горных развлечений Омаров рассказал с грустью, но оптимизм не покинул его. "Ну, ничего! В следующий раз", – подытожил он.