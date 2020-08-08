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Квартиру хваставшейся роскошью Бони обокрали дважды за 10 дней

Квартиру хваставшейся роскошью Бони обокрали дважды за 10 дней

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
За последние 10 дней телеведущая подверглась ограблению дважды. Из ее дома вынесли ценные вещи.
прочитано 981 раз

В начале этого лета экс-участница "‎Дома-2"‎ переехала в новую квартиру в Монако, которая привлекла внимание злоумышленников. Во время прямых эфиров с фанатами Боня сообщала, где находится, и демонстрировала роскошные апартаменты. Это было только на руку грабителям, которые решили завладеть имуществом инстадивы.

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В первый раз у звезды похитили несколько брендовых сумок стоимостью в несколько десятков тысяч евро. Когда злоумышленники посетили дом Виктории ещё раз, они забрали много дорогих аксессуаров.

По данным прессы Монако, полиция еще не определила, одна группировка совершила преступление или каждый раз квартиру звезды посещали разные грабители.

Боня предупредила подписчиков, что будет размещать истории в Инстаграм с задержкой в несколько дней. Это решение ведущая приняла в целях безопасности, два ограбления подряд привели не только к финансовым потерям, но и негативным эмоциям светской львицы.

Напомним, что недавно Викторию высмеяли за неграмотность в Сети. Звезда именовала Ливанскую республику словом "Леван", чем вызвала негодование со стороны фолловеров.

Автор: 8 августа 2020, 16:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergej lavrov
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Молодцы бродяги!
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