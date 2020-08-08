"‎Олимпийские резервы"‎: россияне впечатлены физической подготовкой детей Пугачевой

Муж Аллы Пугачевой показал, как тренирует своих детей. Гарри и Лиза проявили физическую активность, прыгая через скакалки.

Максим Галкин поделился в Сети видео, на котором упражняются его сын и дочка. "‎Сначала разминка"‎, – объяснил юным наследникам отец. Артист ответственно подошел к этим тренировкам, не забывая о технике безопасности и здоровье малышей.

Дети телеведущего соревновались в том, кто из них сделает больше прыжков через скакалку подряд. В этом домашнем турнире победил Гарри, превосходящий сестру по силе и росту. По подсчетам отца, мальчик сделал 50 прыжков. Однако бдительные фанаты отметили, что артист ошибся и прыжков было только 37. Маленькая Лиза сделала 6 спортивных скачков, едва не потеряв равновесие.

Фолловерам понравилось милое видео Галкина. Они сделали комплименты юным спортсменам.

"‎Зайки попрыгайки!"‎, "‎Лучики такие"‎, "‎Прекрасные детишки"‎, "‎Лапочки"‎, "‎Сладкие такие они"‎, – написали пользователи Инстаграм.

Некоторых подписчиков Максима тренировки Гарри и Лизы вдохновили на занятия спортом. Они признались, что захотели взять скакалку и вспомнить детство.