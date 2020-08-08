Джигурда вслед за Глюкозой "отдал" Крым Украине

Никита Джигурда сделал громкое заявление. Актер высказался о своем гражданстве и принадлежности полуострова.

Артист назвал полуостров частью украинской территории. "Юридически Крым украинский, фактически – российский", – заявил он.

Также Никита Джигурда отметил, что ему якобы не раз предлагали в обмен на признание полуострова российским дать дорогу в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.

Актер добавил, что гордится своим украинским гражданством. Отметим, что смелые высказывания Никиты Джигурды часто являются поводом для хейтеров покритиковать звезду.

Напомним, ранее певица Глюкоза назвала Крым украинским. Певица хотела попасть в Киев по личным причинам, но пограничники отказали ей во въезде на территорию страны. Из-за неосторожного высказывания исполнительницу затравили в Сети. Некоторые злопыхатели отметили, что теперь знаменитости не видать концертов в России.

Как писали "Дни.ру", ранее Никита Джигурда заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Он заверил, что ему не составит труда голодание. Во время режима самоизоляции у шоумена были некоторые дни, когда он вообще ничего не ел.

