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Муцениеце лишилась участия в спектакле из-за развода с Прилучным

Муцениеце лишилась участия в спектакле из-за развода с Прилучным

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце и Павел Прилучный неоднократно появлялись в общих проектах. Бывшие супруги даже познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", в котором оба принимали участие.
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До того, как звезды публично объявили о своем разводе, они были коллегами и в "Театриуме на Серпуховке". Стоит отметить, в одной из трупп театра состоит и нынешняя возлюбленная Павла Прилучного – Мирослава Карпович.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Накануне Агата Муцениеце заявила, что ее исключили из актерского состава спектакля "Авантюристы поневоле". Выяснилось, что в кассе "Театриума" уже поступили в продажу билеты на осеннюю премьеру постановки.

По словам Муцениеце, ее никто не предупредил о планах театра, поэтому она уже расписала свой график до конца года. Теперь актриса не сможет принять участие в спектакле, так как будет занята в других проектах.

Агату возмутил тот факт, что все происходило за ее спиной. Муцениеце уверена, что даты спектаклей были выбраны не случайно, а посодействовали этому Прилучный и его новая спутница.

"Участие в спектакле со мной не обсуждалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом как и для вас. А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать", – откровенно призналась артистка.

Многочисленная аудитория предположила, что теперь роль Муцениеце будет передана Мирославе Карпович, как официальной возлюбленной бывшего мужа актрисы. Видимо, Павел Прилучный всеми силами старается передать молодой пассии все, что когда-то принадлежало его супруге.

Напомним, что звезда сериала "Папины дочки" уже несколько раз была замечена за рулем Range Rover, который Павел дарил Агате. Более того, Мирослава Карпович успела заселиться в коттедж бывших супругов и отправилась отдыхать с актером и его детьми.

Автор: 8 августа 2020, 14:33 Источник: Инстаграм Агаты Муцениеце ✓ Надежный источник
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