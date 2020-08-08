Пригожин объяснил нежелание звезд устраивать в Белоруссии пир во время чумы

Несмотря на то, что бушующая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кошелькам российских артистов, это не послужило поводом для возобновления концертов на территории Белоруссии.

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин решил лично ответить на многочисленные вопросы аудитории, проживающей в братской республике. Музыкальный эксперт прокомментировал нежелание звезд шоу-бизнеса приезжать с выступлениями в Белоруссию.

Иосиф Пригожин назвал сразу несколько причин, которые могли бы стать решающими в отказе российских исполнителей. Во-первых, продюсер предположил, что артисты не хотят, чтобы их ассоциировали с очередной предвыборной кампанией.

Стоит отметить, что в данный момент на территории республики идут ежедневные споры, связанные с президентскими выборами. Если один из российских исполнителей решится на выступление в Белоруссии, то он может попасть под обстрел очередного негатива.

Более того, Иосиф Пригожин добавил, что артисты не так уж и "голодны", раз негативно реагируют на приглашения организаторов подобных мероприятий. Так от выступления на концерте 8 августа, который должен был состояться накануне выборов, отказался Леонид Агутин и другие солисты.

"Это внутреннее дело другого государства, которое мы любим. Я лично, например, отношусь с уважением к Александру Григорьевичу. Вопрос даже не в деньгах, а в том, что люди не хотят иметь ничего общего с политикой", – считает Пригожин.

Сам же Иосиф был приглашен вместе со своей супругой Валерией в Минск. Но артисты решили пока помедлить с выездом из страны.

По словам звезд шоу-бизнеса, их не столько волнует политическая ситуация в Белоруссии, сколько стремительное распространение пандемии коронавируса.