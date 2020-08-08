Пригожин объяснил нежелание звезд устраивать в Белоруссии пир во время чумы

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин решил лично ответить на многочисленные вопросы аудитории, проживающей в братской республике. Музыкальный эксперт прокомментировал нежелание звезд шоу-бизнеса приезжать с выступлениями в Белоруссию.
Иосиф Пригожин назвал сразу несколько причин, которые могли бы стать решающими в отказе российских исполнителей. Во-первых, продюсер предположил, что артисты не хотят, чтобы их ассоциировали с очередной предвыборной кампанией.
Стоит отметить, что в данный момент на территории республики идут ежедневные споры, связанные с президентскими выборами. Если один из российских исполнителей решится на выступление в Белоруссии, то он может попасть под обстрел очередного негатива.
Более того, Иосиф Пригожин добавил, что артисты не так уж и "голодны", раз негативно реагируют на приглашения организаторов подобных мероприятий. Так от выступления на концерте 8 августа, который должен был состояться накануне выборов, отказался Леонид Агутин и другие солисты.
"Это внутреннее дело другого государства, которое мы любим. Я лично, например, отношусь с уважением к Александру Григорьевичу. Вопрос даже не в деньгах, а в том, что люди не хотят иметь ничего общего с политикой", – считает Пригожин.
Сам же Иосиф был приглашен вместе со своей супругой Валерией в Минск. Но артисты решили пока помедлить с выездом из страны.
По словам звезд шоу-бизнеса, их не столько волнует политическая ситуация в Белоруссии, сколько стремительное распространение пандемии коронавируса.
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