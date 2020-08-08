"‎Чертовски сексуально"‎: раздетая Дарья Мороз произвела фурор

Актриса поделилась с фанатами пикантным снимком. Девушка взбудоражила умы поклонников и получила массу комплиментов.

Дарья Мороз разместила в Инстаграм черно-белое фото с ноткой эротики. Девушка предстала перед камерой в рубашке на голое тело. Актриса позировала возле уличного забора, расправив грудь. На фоне расположилась табличка "Проезд не загораживать".

Дарья показала фолловерам стройные длинные ноги, которые эффектно украсили туфли-лодочки на высоком каблуке. По словам звезды, фото было сделано во время перекура с фотографом Дамиром Жукеновым.

Раскованный снимок актрисы многим пришелся по вкусу. "‎Блин! Какая же ты космическая "‎, – написала экс-жена Павла Прилучного Агата Муцениеце. "‎Каренина)))) "‎, – поделилась мнением ведущая Александра Ребенок.

"‎Написано -проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью, надеюсь аварий близ вас не произошло во время съёмок "‎, "‎А говорят курить вредно. Сплошная польза, похоже "‎, "‎Мне тоже надо, то, что Вы курили. И ноги на прокат "‎, "‎А иметь такие ноги вообще законно? "‎, – отреагировали подписчики Дарьи.

Напомним, что недавно Мороз исполнила мечту – купила белый Cadillac XT5. Машину она представила в профиле микроблога.