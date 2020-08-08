Из-за чего Лера Кудрявцева чуть не развелась с мужем

Лера Кудрявцева рассказала о домашнем питомце – коте Фофане. Оказывается, животное стало причиной конфликтов в семье телеведущей.



Кота знаменитость завела, прожив год в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Тогда она сидела на больничном, у нее было много свободного времени. Лера Кудрявцева поняла, что хочет о ком-то заботиться.

По словам звезды экрана, сначала они страшно ругались из-за питания любимца. Дело в том, что супруг все время пытался его подкормить, а она была за то, чтобы давать еду по расписанию: два раза в день консервы и сухой корм.

К счастью, пара избежала развода, кот стал для них настоящим членом семьи и другом. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров даже прозвали Фофана "челокот" из-за его понятливости.

Лишь однажды кот заставил хозяев понервничать – когда сбежал из дома. Его искали неделю. Лера Кудряцева призналась, что даже обращалась к экстрасенсам.

В итоге "потеряшку" нашли на участке соседа. Фофан застрял внутри железных балок. Кот был измученный, худой и хромой. Лера Кудрявцева не могла сдержать слез. Сегодня любимцу семьи пять лет, и он очень ладит с двухлетней дочерью теледивы.

