14-летняя Маша Табакова изменилась до неузнаваемости

По словам Марины Зудиной, супруги покойного Табакова, Маша посетила Санкт-Петербург впервые. В северную столицу 14-летняя наследница актера поехала с друзьями.
Мать девочки призналась, что сначала была напугана снимком дочери. Когда Зудина переживала из-за фото, ее успокоили, что угрозы для жизни Маши не было, а эффектности кадру добавил ракурс.
"И это не фотомонтаж! Сначала я испытала шок, потом восторг ", – прокомментировала фото Марина. Женщину вдохновил поступок дочери и ей тоже захотелось что-то испытать впервые.
Жена Табакова опубликовала снимок девочки в Сети и получила реакцию пользователей.
"Боже какая красавица. Вот это гены! Марина, она разобьёт все мужские сердца ", "Совсем барышней стала ", "Невероятная красотка, очень похожа на Вас, пусть будет счастлива ", – восхитились фолловеры.
Однако некоторые подписчики Зудиной с тревогой отнеслись к поступку маленькой Маши: "Не оправданный риск, зачем? ", "Угрозы не было , а высота есть?!((( я б не разрешила своей ", "Очень рискованно, даже смотреть страшно... ", – выразились комментаторы.
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