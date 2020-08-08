Звезда "Дома-2" показала жуткие последствия коронавируса

В своем инстаграм-аккаунте девушка опубликовала страшные фото. Она рассказала, что происходило с ее организмом.
30-летняя Александра Гозиас отметила, что сейчас все ее тело в полопавшихся сосудах. Красные точки покрыли грудь, спину, плечи и руки.
Скандальная участница телестройки поведала, что сначала к ней вообще отказывалась приезжать скорая. Потом к ней стали приходить специалисты, но почему-то непрофильные. Назначения тоже разнились и не всегда помогали.
Звезда шоу "Дом-2" отметила, что медики не знали, что делать с пациенткой. При этом она добавила, что сдать тест или какие-то анализы никто ей не предлагал, не хотели класть Александру Гозиас и в больницу. В итоге она купила тест на коронавирус и ее опасения подтвердились. К счастью, сейчас здоровью будущей мамы ничего не угрожает.
Отметим, Александра Гозиас – одна из топовых участниц шоу "Дом-2". У девушки есть дочь София от экс-супруга. Ранее она сообщила, что мужчина подал на нее в суд, возмутившись тем, что бывшая жена хочет увезти девочку в Москву. Беременная Гозиас призналась фолловерам, что ее просто трясет от злости из-за того, что сделал экс-возлюбленный. Она надеется все-таки уговорит бывшего мужа забрать заявление.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
Меня используют все куда я не приду
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов