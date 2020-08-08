Звезда "Дома-2" показала жуткие последствия коронавируса

Участница шоу "Дом-2" показала последствия неправильного лечения COVID-19. Александра Гозиас заразилась во время беременности.

В своем инстаграм-аккаунте девушка опубликовала страшные фото. Она рассказала, что происходило с ее организмом.

30-летняя Александра Гозиас отметила, что сейчас все ее тело в полопавшихся сосудах. Красные точки покрыли грудь, спину, плечи и руки.

Скандальная участница телестройки поведала, что сначала к ней вообще отказывалась приезжать скорая. Потом к ней стали приходить специалисты, но почему-то непрофильные. Назначения тоже разнились и не всегда помогали.

Звезда шоу "Дом-2" отметила, что медики не знали, что делать с пациенткой. При этом она добавила, что сдать тест или какие-то анализы никто ей не предлагал, не хотели класть Александру Гозиас и в больницу. В итоге она купила тест на коронавирус и ее опасения подтвердились. К счастью, сейчас здоровью будущей мамы ничего не угрожает.

Отметим, Александра Гозиас – одна из топовых участниц шоу "Дом-2". У девушки есть дочь София от экс-супруга. Ранее она сообщила, что мужчина подал на нее в суд, возмутившись тем, что бывшая жена хочет увезти девочку в Москву. Беременная Гозиас призналась фолловерам, что ее просто трясет от злости из-за того, что сделал экс-возлюбленный. Она надеется все-таки уговорит бывшего мужа забрать заявление.