Молодящаяся пенсионерка Пугачева спрятала несовершенства тела

Российская певица Алла Пугачева следит за современными веяниями моды. Примадонна может появиться на публике в строгом черном платье, но чаще всего звезда предпочитает простую и удобную одежду.
Так, например, недавно певица предстала в кофте цвета графит и узких белых брюках. Ольга Линцова оценила по достоинству выбор ветерана отечественной эстрады.
По словам Линцовой, Пугачева использовала в данном случае нетривиальный подход. Исполнительница совместила темный верх и белый низ, а не наоборот, как принято.
Стилист убеждена, что Примадонне удалось омолодить свой внешний вид. Эксперт уточнила, что Алла Борисовна, вероятно, скрыла несовершенство кожи длинными рукавами.
Линцова отметила, что брюки-дудочки также являются удачным выбором, поскольку они подчеркнули тонкие изящные щиколотки знаменитости. Также отлично вписались в образ белые кеды, считает специалист.
Напомним, Алла Пугачева нередко пытается выглядеть значительно моложе своих лет. Примадонны может надеть джинсы с вырезами на коленях или смелое платье, и-за которого комментаторы сравнят ее со школьницей.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
Меня используют все куда я не приду
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов